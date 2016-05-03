Обстріл журналістів в Одесі: ЗМІ повідомили про затримання нападників (фото, відео)
18:36, 03 травня 2016Суспільство
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В Одесі обстріляли знімальну групу "7 каналу" прямо біля їхнього офісу.
Власник авто, звідки вибігли нападники — Савченко Євген Михайлович, 1990 року народження, передає "Думская".
Він прописаний у Білгороді-Дністровському на вулиці Енгельса. Машина не числиться серед викрадених.
Зазначається, що нападників вже затримали. За інформацією ЗМІ, конфлікт стався після того, як "7 канал" зняв ДТП, що сталася в цьому ж районі.
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Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок події в одного оператора каналу перелом стінки гайморової пазухи, у другого — перелом носа і попередньо -струс мозку, а у журналіста — кульові поранення голови і спини.
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