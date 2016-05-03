В Одесі невідомі обстріляли журналістів місцевого телеканалу (фоторепортаж, відео)

Всього нападників було троє — один із них стріляв з помпової рушниці, йдеться на сайті каналу.

Він влучив у плече і голову журналісту, решта двоє били двох операторів.

Зазначається, що зловмисники пересуваються містом на автомобілі Honda з держномерами ВН 4152 НВ.

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Наразі відомо, що в одного оператора перелом стінки гайморової пазухи, у другого — перелом носа і попередньо - струс мозку, а в журналіста — кульові поранення голови і спини.

Як видно на відео з камер спостереження, Honda під'їхала до телеканалу о 16:04, звідти вийшли люди в спортивному одязі і попрямували до журналістів. О 16:06 почалася бійка, потім одразу стрілянина. Щоб вистрілити, невідомий підійшов майже впритул.