У ДФС створять 20 мобільних груп по боротьбі зі зловживаннями на митницях

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив під час брифінгу після завершення робочої наради у пункті пропуску “Краковець” Львівської митниці за участі прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, голови Держприкордонслужби Віктора Назаренка, керівництва Львівської митниці та силових підрозділів Львівщини, керівництва Львівської ОДА.

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«Мобільні бригади, в першу чергу, працюватимуть на західному кордоні, у Чернігівській, Сумській, Житомирській областях, там, де ми бачимо ризики, зловживання та порушення митних правил. Я думаю, що ми зможемо впоратися у наступні три місяці» - сказав Насіров.

Він зазначив, що завдяки роботі бригад вдасться підвищити митні збори найближчим часом на 20% і зробити «все необхідне, щоб працювали правила для білого бізнесу, і шахраям було неможливо влаштовувати різні схеми».

Насіров також зауважив, що 20 мобільних груп охоплять весь західний кордон, а з вересня такі групи працюватимуть на частині південного кордону, а потім на ділянках кордону від Харківської до Житомирської областей.

За словами Насірова, вже зараз вживаються заходи по боротьбі з незаконними схемами, зокрема, вирішується питання про покращення технічних засобів контролю.

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«Ми домовилися вже, що використаємо 100 млн польського кредиту на закупівлю сканерів, щоб встановити їх по всьому західному кордону. От працюють нагрудні камери у патрульної поліції, і такі ж будуть у митників. Все що бачить митник – буде знімати камера. Зловживань не буде», - запевнив Насіров.

Він також додав, що питання надання митникам камер буде вирішене протягом 2 місяців, і вже зараз ведуться перемовини з компаніями, які готові їх поставити, і з донорами, за рахунок яких їх готові придбати.

Крім того, Насіров зазначив, що фіскальна служба проситиме уряд дозволити використати частину коштів, отриманих з перевищення плану надходжень, на закупівлю обладнання.

За його словами, з «16 млрд, які ми «в плюсі», вистачить 500 млн, щоб обладнати першочерговими засобами кордон».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на нараді Володимир Гройсман заявив, що найближчим часом буде створено міжвідомчий підрозділ з контролю за роботою митників.