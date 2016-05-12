В СБУ "злив" даних про журналістів вважають безпечним

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що українська влада перевірять деяких журналістів, які раніше пройшли акредитацію в "ДНР", передає Дождь.

За його словами, журналісти, які хочуть працювати "за лінією розмежування", змушені проходити процедуру акредитації в "Л/ДНР", так як в даний час Київ не контролює території, на яких вони розташовуються.

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"Такий злив безпечний. Я не думаю, що є якась загроза для цих людей (журналістів — ред.), принаймні з боку української влади і силових структур. Ми лише повинні надавати допомогу, щоб вони могли робити свою справу професійно", — сказав Тандіт.

Тандіт запевнив, що до "чесних журналістів, які говорять правду" Україна не буде застосовувати ніяких санкцій після оприлюднення їх особистих даних. Однак, за його словами, журналістами, які "порушують закони, прикриваються своїми посвідченнями і діють як орган пропаганди" влада "буде займатися кожним окремо".

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Як повідомляв УНІАН, обурення представників журналістської спільноти викликала публікація 10 травня на сайті "Миротворець" даних українських та іноземних працівників ЗМІ, які отримували акредитацію в так званій "ДНР" в період 2014-2016 років. Крім імен журналістів, оприлюднені їх телефонні номери, електронна пошта і період перебування на окупованих територіях.