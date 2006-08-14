Янукович: уряд має намір знизити податки

17:40, 14 серпня 2006
Суспільство
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Про це прем`єр повідомив на прес-конференції

Уряд має намір при реформуванні податкової системи знизити податки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми рухатимемося тільки у бік зниження податків, перше. І друге - у бік створення гнучких механізмів сплати податків», - сказав прем`єр.

При цьому він зазначив, що в даний час першочерговим завданням є приведення у відповідність системи взаємин платників податків і податкових органів.

Прем`єр підтвердив намір уряду знизити непрямі податки для промислових підприємств.

 

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