Труханов: Розмови про моє "подвійне-потрійне" громадянство виявилися фікцією (документ)

Копію відповідної довідки генерального консульства Росії в Одесі він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"У своєму недавньому інтерв'ю голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк повідомив, що у відомстві відсутня інформація щодо мого виходу з громадянства України. Також Соколюк каже, що "єдиний шлях для встановлення наявності іноземного громадянства тієї чи іншої особи - офіційний документ від дипломатичного представництва іноземної держави", - написав Труханов.

У зв'язку з цим мер і опублікував цей документ.

"Цілком очікувано, що всі розмови з приводу мого "подвійного-потрійного громадянства насправді виявилися фікцією. Документи, які були розтиражовані моїми опонентами в ЗМІ, - звичайні фейки", - зазначив він.

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За словами Труханова, правоохоронні органи повинні якомога швидше "розібратися, хто їх виготовляє, вжити необхідних заходів і зупинити злочинну діяльність провокаторів, що штампують подібні фальшивки".

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня керівники Одеської ОДА звернулися до президента України та керівництва правоохоронних відомств з проханням невідкладно перевірити інформацію про наявність у Труханова російського громадянства, яку 4 квітня розповсюдив ряд ЗМІ.

15 квітня екс-депутат Верховної Ради нинішнього скликання Єгор Фірсов оприлюднив фотокопії документів про російське громадянство мера Одеси, при цьому, згідно з ними, у Труханова є два паспорти - з реєстрацією в Дагестані і в Московській області.

27 квітня, перед початком сесії Одеської міськради Труханов заявив, що отримав відповідь з генерального консульства РФ в Одесі про те, що не є громадянином Росії і не звертався за отриманням громадянства.