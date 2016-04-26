Саакашвілі закликає СБУ і Порошенка "зацікавитися" сепаратистами в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, відео з відповідним зверненням Саакашвілі розміщене в Facebook.

Саакашвілі також закликав звернути увагу на "багатомільйонний статок мера Одеси Геннадія Труханова в офшорах".

"Я ще раз звертаюся до керівництва СБУ та до президента, зацікавитися сепаратистами в Одесі, зацікавитися російським громадянством і лояльністю до Росії Труханова та його бізнес-партнерів, зацікавитися тим, що у нього виявився багатомільйонний статок на офшорах", - закликав Саакашвілі у зверненні.

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Також він заявив про намір зустрітися з президентом країни і зазначив, що розраховує на "адекватну реакцію" на події в Одесі. "Це той момент, коли держава має проявити рішучість і захистити своїх громадян", - заявив голова обладміністрації.

Він стверджує, що розгром табору та побиття учасників протесту проти міського голови Геннадія Труханова відбувалося "під прикриттям мерії, яка заздалегідь вимкнула всі камери зовнішнього спостереження, щоб не було слідів".

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Як повідомляв УНІАН, роком раніше бізнесмен Ігор Коломойський висловив здивування призначенням Саакашвілі головою Одеської ОДА, зазначивши, що той "здасть місто росіянам" і його доведеться відвойовувати.

“На рахунок Саакашвілі я взагалі здивований. Думаю, це тимчасова фігура. Зараз він здасть Одесу росіянам, а потім доведеться її знову відвойовувати. Побуде якийсь час губернатором, а потім його змінять на якусь нікчему... “, - зазначив він.