У Чернігові з 15 червня майже удвічі зростуть тарифи на послуги з утримання будинків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської міської ради, відповідне рішення схвалено учора під час чергового засідання виконкому міськради.

Читайте такожУ Запоріжжі обмежать централізоване водопостачання через борги за електроенергіюЯк пояснили комунальники, підставою для перегляду квартплати стало зростання вартості складових витрат у послугах з утримання будинків, насамперед, заробітної плати та орендної плати за землю.

Нові тарифи у Чернігові для одноповерхових будинків становитимуть 2,307 грн/м кв., для багатоповерхових будинків до 16 поверхів включно: без ліфтів – 2,70 грн/м кв., з ліфтами – 2,95 грн/м кв.; для багатоповерхових будинків з 17 поверху і вище: без ліфтів – 2,76 грн/м кв., з ліфтами – 3,13 грн/м кв. У середньому зростання тарифів становитиме майже удвічі.

Управлінню ЖКГ міської ради рекомендовано у межах повноважень забезпечити контроль за якістю надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Чернігові. Рішення виконкому набуває чинності з 15 червня.

Востаннє виконком переглядав тарифи на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій у 2012 році, але тоді рішення було скасовано як необгрунтоване.