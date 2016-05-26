Ян Томбінські до учасників Львівського медіафоруму: ви допомагаєте міжнародній спільноті зрозуміти, що відбувається в Україні

Головною темою цьогорічного форуму буде «Пояснюючи світ через медіа». Протягом трьох днів, з 26 по 28 травня, понад 700 учасників IV Львівського медіафоруму відвідуватимуть панельні дискусії та доповіді відомих журналістів і медіаекспертів.

«Сьогодні мені вперше вдалось приїхати до Львова на Медіафорум, але Представництво ЄС у цій події задіяне вже втретє і ми завжди її підтримуємо. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите, що слідкуєте за тим, що відбувається у суспільстві.

Без медіа не можна будувати демократії. Я дуже вдячний за ваші зусилля і вашу відвагу, адже деякі із ваших колег заплатили велику ціну за те, щоб бути найближче до події. У демократичному суспільстві ідуть великі зміни. Завдяки технічним можливостям кожен з нас може впливати на суспільну думку. Але є велика різниця між інституційними медіа і тими, хто просто висловлює свою думку.

ЄС робить великий внесок до сучасного медіапейзажу України, до відкриття власників і бенефіціарів медіа. Це необхідно і для вас, і для нас. Бо ви – ті, хто допомагає міжнародній спільноті зрозуміти, що відбувається в Україні. Ми намагаємось боронити журналістів, коли бачимо якісь інституційні загрози, щоб праця могла бути виконана без загрози для вас.

Я бажаю вам великого успіху. Тримаймося і будуймо відкрите українське суспільство, а ми будемо вашими партнерами», - зазначив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські.

У другий день Львівського медіафоруму відбудеться щорічне вручення Премії імені Олександра Кривенка та традиційна Лекція Свободи. Цьогоріч її прочитає Святослав Вакарчук. Третій день форуму матиме насичену програму майстер-класів і тренінгів.

«MYMEDIA має представництва в багатьох країнах. Але найважливіше місце, де ми працюємо – це Україна. У вас зараз розвиваються найсильніші та незалежні ЗМІ, не завдяки державі, а сильним журналістам та школам, в тому числі завдяки УКУ та Львівському Медіафоруму. Сильних демократичних країн не буває без вільних медіа», - Майкл Андерсен, керівник міжнародного проекту «MYMEDIA».

На IV Львівському медіафорумі виступить 71 спікер із США, Данії, Німеччини, Польщі, Чехії, Франції, Великої Британії, Швеції, Росії, Нідерландів та України. У межах форуму відбудуться 7 доповідей, 6 панельних дискусій та 15 майстер-класів.

Генеральний партнер IV Lviv Media Forum — інвестиційна компанія Dragon Capital. IV Lviv Media Forum відбувається за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, міжнародного проекту «MYMEDIA», Національного Фонду на підтримку Демократії (NED), Посольства США в Україні, Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Посольства Великої Британії в Україні, проекту «У-МЕДІА» міжнародної громадської організації «Інтерньюз Нетворк». Організатори: ГО «Львівський медіафорум», Школа журналістики УКУ. За сприяння Львівської міської ради.