У Харкові заклали перший камінь пам'ятника Героям АТО

Урочиста церемонія закладання каменя пройшла в четвер, 26 травня, у сквері біля станції метро, яка тепер носить назву "Захисникам України" (колишня "Площа Повстання"), повідомляє Gazeta.ua.

"У цьому сквері буде побудовано пам'ятник на честь бійців, які загинули під час проведення антитерористичної операції, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України", - вигравюрано на пам'ятній табличці.

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Ініціатори встановлення пам'ятника повідомили, що монумент буде споруджений вже за рік. Місце для нього обрано поблизу академії Національної гвардії України, багато випускників якої віддали своє життя на війні в Донбасі.

Ветерани АТО оприлюднили звернення до нащадків. Вони побажали майбутнім поколінням жити в незалежній та процвітаючій Україні і замурували капсулу пам'ятника.