Адвокат Савченко: влада РФ шляхом викрадення українців намагається обілити бандитів з "ЛНР"/"ДНР"
Адвокат української льотчиці Надії Савченко Микола Полозов заявляє, що російська влада шляхом викрадення українців намагається обілити бандитів, які "встановлюють російські порядки" на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
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"У Росії, у такого роду справах, коли є інтерес влади, а у справі Савченко був прямий інтерес влади викрасти її з України, так само як і ряд інших українських військовослужбовців і громадян України, провести показовий пропагандистський процес, обілити тих бандитів, які зараз під виглядом так званих ДНР/ЛНР на сході України намагаються встановити російські порядки, і врешті-решт прикрити авантюру з Кримом", - заявив Полозов.
"Оця вся димова завіса - це пряма проекція дій Кремля. І в такого роду кримінальних справах Кримінальний кодекс, кримінальні переслідування - це лише інструментарій влади. Не можна говорити про якийсь незалежний суд, про якийсь чесний справедливий розгляд”, - додав Полозов .
Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін Савченко на засуджених в Україні російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.
За офіційними даними, на сьогодні у РФ у СІЗО або в`язницях незаконно утримують 11 громадян України.
Заручниками на тимчасово окупованих територіях на Донбасі залишаються 114 осіб.