Адвокат Савченко: влада РФ шляхом викрадення українців намагається обілити бандитів з "ЛНР"/"ДНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

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"У Росії, у такого роду справах, коли є інтерес влади, а у справі Савченко був прямий інтерес влади викрасти її з України, так само як і ряд інших українських військовослужбовців і громадян України, провести показовий пропагандистський процес, обілити тих бандитів, які зараз під виглядом так званих ДНР/ЛНР на сході України намагаються встановити російські порядки, і врешті-решт прикрити авантюру з Кримом", - заявив Полозов.

"Оця вся димова завіса - це пряма проекція дій Кремля. І в такого роду кримінальних справах Кримінальний кодекс, кримінальні переслідування - це лише інструментарій влади. Не можна говорити про якийсь незалежний суд, про якийсь чесний справедливий розгляд”, - додав Полозов .

Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін Савченко на засуджених в Україні російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.

За офіційними даними, на сьогодні у РФ у СІЗО або в`язницях незаконно утримують 11 громадян України.

Заручниками на тимчасово окупованих територіях на Донбасі залишаються 114 осіб.