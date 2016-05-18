Спецпредставник ОБСЄ заявив про відсутність прогресу в питанні обміну заручників на Донбасі
Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє про відсутність прогресу у питанні обміну заручників на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Сайдік зазначив, що сьогодні під час засідання робочої підгрупи з гуманітарних питань продовжилася інтенсивна дискусія щодо звільнення осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом на Донбасі.
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Як зазначив спецпредставник ОБСЄ, стало очевидним, що сторони мають різні позиції щодо цього важливого питання.
"На жаль, у вирішенні цього питання немає поки що ніякого прогресу", - наголосив Сайдік.
Як повідомляв УНІАН, 13 травня представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла, що проросійські бойовики утримують в полоні 114 українців.