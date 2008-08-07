Епідемічна ситуація у постраждалих від повені районах може ускладнитися

Через два тижні епідемічна ситуація у постраждалих від повені районах може ускладнитись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Міністерстві охорони здоров’я повідомив виконуючий обов’язки першого заступника міністра - головного державного санітарного лікаря України Анатолій ПОНОМАРЕНКО.

Він зазначив, що, незважаючи на нинішню стабільну ситуацію щодо інфекційних спалахів, неабияке занепокоєння викликає те, що чимало інфекцій перебувають зараз у інкубаційному періоді. “Цей період у різних інфекцій має різну тривалість - від 2-3 тижнів до місяця. Тому ми прогнозуємо ускладнення епідемічної ситуації вже через два тижні. Спалахи інфекцій імовірні усередині-наприкінці серпня, а також на початку вересня”, – зазначив А.ПОНОМАРЕНКО.

Заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА наголосила, що основні протиепідемічні заходи ще попереду. “Це робота на кілька місяців вперед. Вода принесла ризик розвитку різних нозоологічних форм інфекційних хвороб. Тож міністерство планує розробити план заходів протиепідемічної роботи щодо окремих нозоологічних форм,” – сказала Л.МУХАРСЬКА.

Вона поінформувала, що сьогодні здійснюється лише перший етап протиепідемічних заходів у регіонах, де вже спала вода. “Він полягає у захисті від гострих кишкових інфекцій, бо інкубаційний період цих хвороб вже цими днями закінчується. А вже у найближчому майбутньому з’явиться ризик щодо виникнення вірусного гепатиту А та інших вірусних захворювань. Показники моніторингу свідчать про наявність ротавірусів, ентеровірусів тощо”, – зазначила Л.МУХАРСЬКА.

Вона також наголосила на небезпеці випадків лептоспірозу, джерелом якого можуть стати гризуни, які масово повертатимуться на затоплені території. “Ми проводимо також заходи щодо знищення комах, які можуть спричинити малярію. І хоч в Україні не існує місцевих форм передачі цієї хвороби, ризик виникнення все ж існує”, – поінформувала Л.МУХАРСЬКА.

На її думку, також існує ризик неінфекційних отруєнь, а саме хімічних. “Підтоплено склади отрутохімікатів, пестицидів, тож держепідемслужба тримає на контролі і це питання”, – сказала Л.МУХАРСЬКА.

Вона також запевнила, що МОЗ щодня отримує інформацію про кількість хворих на інфекційні захворювання. “Щоденний моніторинг за розвитком інфекційних хвороб надзвичайно важливий для запобігання епідеміям. Він допомагає зафіксувати момент різкого зростання кількості хворих”, – повідомила Л.МУХАРСЬКА.

Заступник міністра охорони здоров’я України, голова оперативного штабу Володимир ЮРЧЕНКО повідомив, що загалом на сьогодні з підтоплених територій госпіталізовано 35 хворих з діагнозом “кишкова інфекція”.

Він також наголосив, МОЗом досягнуто домовленості щодо співпраці з міжнародними експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я. “Вони нададуть свої висновки та прогнози стосовно епідемічної ситуації на підтоплених територіях у майбутньому”, – сказав В.ЮРЧЕНКО.