Харковом пронеслася потужна злива та ураганний вітер (фото, відео)

Про це з посиланням на слова харків'ян пише Городской дозор.

"Повалені дерева, розбиті машини, затоплені двори, сильна злива. Це все, що потрібно знати про погоду зараз", – пишуть місцеві жителі у соцмережах.

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Деякі райони виявилися знеструмленими. Зокрема, світла немає на Південнопроектній.