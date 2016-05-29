Харковом пронеслася потужна злива та ураганний вітер (фото, відео)
19:17, 29 травня 2016Суспільство
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Потужна злива та ураганний вітер пронеслися по Харкову сьогодні близько полудня.
Стихія у Харкові / Фото Міська варта
Про це з посиланням на слова харків'ян пише Городской дозор.
"Повалені дерева, розбиті машини, затоплені двори, сильна злива. Це все, що потрібно знати про погоду зараз", – пишуть місцеві жителі у соцмережах.
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Деякі райони виявилися знеструмленими. Зокрема, світла немає на Південнопроектній.
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