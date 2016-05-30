В Одесі оголошено фільми-переможці міжнародного дитячого кінофестивалю Next-2016.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті фестивалю, в конкурсній програмі зарубіжних повнометражних картин кращим названо фільм Міхаели Комитової «11-А» (Болгарія). У стрічці розповідається про непрості взаємини вчительки та учнів елітної школи.

Як зазначив голова професійного міжнародного журі Віктор Андрієнко, при обговоренні фільму-переможця в цій номінації розгорілася суперечка. Так, кінорежисер Вілен Новак віддавав перевагу іншому фільму - трагікомедії «4 Короля» (Німеччина). У стрічці режисера Терези фон Ельц, що удостоєна багатьох призів на міжнародних фестивалях для дітей та юнацтва, показані переживання важких підлітків.

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Переможцем національної позаконкурсної програми визнано фільм-кінотрилогію Ірини Правило «Моє дитинство».

«Щодо кращого аматорського кіно думки дорослого та дитячого журі співпали. Це знятий учнями кіровоградського ліцею фільм «Діти з особливими потребами», - зазначили в оргкомітеті.

Переможці отримали призи у вигляді стилізованої кінохлопушки та почесні дипломи.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародний дитячий кінофестиваль Next-2016 проходив в Одесі 26-28 травня.

Організатори фестивалю – Одеська кіностудія за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Одеської міської ради, Одеської обласної державної адміністрації.