УКРОП попереджає про можливий прорив дамби на Грибовицькому сміттєзвалищі
Можливий прорив дамби, що стримує рідкі токсичні відходи на Грибовицькому сміттєзвалищі.
Про це заявив Ігор Муравський, депутат Жовківської районної ради від "Українського об’єднання патріотів – УКРОП".
"Як прорве цю дамбу, то токсинами затопить довколишні села", – заявив Ігор Муравський на сесії Львівської обласної ради.
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Депутат також наголосив, що влада Львова не переймається катастрофічною ситуацією, яка склалася на сміттєзвалищі в Грибовичах. "Гора зі сміттям впала на трьох надзвичайників та одного цивільного. Всі четверо, найшвидше, загинули. Приблизний вік – 27-30 років. А Андрій Садовий вчора на камери збрехав, що одну людину вдалося врятувати, бо інакше місцеві не випустили б його з території. Хто відповість за цю трагедію? Чомусь до неї про катастрофічну ситуацію на сміттєзвалищі не згадували. А як сталась біда – одразу всі налетіли, як мухи. Всі знають про мафію, яка "кришує" бізнес на сміттєзвалищі, але всі мовчать", – сказав Ігор Муравський.