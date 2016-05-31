УКРОП попереджає про можливий прорив дамби на Грибовицькому сміттєзвалищі

Про це заявив Ігор Муравський, депутат Жовківської районної ради від "Українського об’єднання патріотів – УКРОП".

"Як прорве цю дамбу, то токсинами затопить довколишні села", – заявив Ігор Муравський на сесії Львівської обласної ради.

Читайте такожПід Львовом поблизу Грибовицького сміттєзвалища тріснула дамба з гудронами (відео)

Депутат також наголосив, що влада Львова не переймається катастрофічною ситуацією, яка склалася на сміттєзвалищі в Грибовичах. "Гора зі сміттям впала на трьох надзвичайників та одного цивільного. Всі четверо, найшвидше, загинули. Приблизний вік – 27-30 років. А Андрій Садовий вчора на камери збрехав, що одну людину вдалося врятувати, бо інакше місцеві не випустили б його з території. Хто відповість за цю трагедію? Чомусь до неї про катастрофічну ситуацію на сміттєзвалищі не згадували. А як сталась біда – одразу всі налетіли, як мухи. Всі знають про мафію, яка "кришує" бізнес на сміттєзвалищі, але всі мовчать", – сказав Ігор Муравський.