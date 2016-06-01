Спецпосланець США з прав ЛГБТІ-спільноти приїде до Києва
Спеціальний посланець США з прав людини ЛГБТІ-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів) Ренді Беррі відвідає Київ.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Посольства США в Україні.
"7-8 червня спеціальний посланець Беррі відвідає Київ, щоб взяти участь у Прайд-фестивалі країни та зустрітися з різними організаціями громадянського суспільства та високопосадовцями уряду", - йдеться у повідомленні.
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Перед візитом в Україну Беррі відвідає 1-2 червня Оттаву (Канада) і 3-5 червня - Болонью (Італія).
Як повідомляв УНІАН, посли 13 країн закликали поліцію та українських громадян підтримати право ЛГБТІ-спільноти на проведення в червні Маршу рівності.
У попередні роки дата та місце проведення маршів ставали відомими в останній момент через негативне сприйняття цієї ходи серед різних представників суспільства.