Прокуратура розслідує знищення 120-річного депо в Дніпрі

Як повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області, відомство перевіряє факти знищення трамвайних майстерень, передає 056.ua.

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Прокурори вже встигли з'ясувати, що через бездіяльність працівників комунального підприємства "Міськелектротранспорт", які повинні були забезпечити охорону об'єктів, не зробили цього. Це призвело до того, невідомі з допомогою важкої техніки перетворили в руїни старовинні споруди.

Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання владою або службовим становищем").