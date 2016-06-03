Прокуратура розслідує знищення 120-річного депо в Дніпрі
15:04, 03 червня 2016Суспільство
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Невідомі за допомогою важкої техніки знищили цехи, з яких майже 120 років тому на вулиці тодішнього Катеринослава вийшов перший трамвай.
Невідомі за допомогою важкої техніки перетворили в руїни старовинні споруди / artkostyuk.com
Як повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області, відомство перевіряє факти знищення трамвайних майстерень, передає 056.ua.
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Прокурори вже встигли з'ясувати, що через бездіяльність працівників комунального підприємства "Міськелектротранспорт", які повинні були забезпечити охорону об'єктів, не зробили цього. Це призвело до того, невідомі з допомогою важкої техніки перетворили в руїни старовинні споруди.
Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання владою або службовим становищем").
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