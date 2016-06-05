На Куликовому полі в Одесі вибухівки не виявлено

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте такожВ Одесі на Куликовому полі шукають вибухівку (фото)Нагадується, що анонімне повідомлення про замінування Куликового поля надійшло сьогодні о 12.18.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи з собаками.

О 16.50 перевірка території Куликового поля була закінчена, жодних вибухонебезпечних речовин або предметів не виявлено.