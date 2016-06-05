На Куликовому полі в Одесі вибухівки не виявлено
18:03, 05 червня 2016Суспільство
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На Куликовому полі в Одесі вибухівки поліцейські не виявили.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи / Фото УНИАН
Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Читайте такожВ Одесі на Куликовому полі шукають вибухівку (фото)Нагадується, що анонімне повідомлення про замінування Куликового поля надійшло сьогодні о 12.18.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи з собаками.
О 16.50 перевірка території Куликового поля була закінчена, жодних вибухонебезпечних речовин або предметів не виявлено.
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