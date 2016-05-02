Роковини трагедії в Одесі: у місті вдруге за день "замінували" Куликове поле

Про це УНІАН повідомили у Приморському ВП ГУНП в Одеській області.

"До чергової частини Приморського відділу поліції в м. Одесі надійшло анонімне повідомлення про те, що територія Куликового поля замінована. На місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вранці надійшло повідомлення про мінування Куликового поля, біля нього зібралися люди, які хотіли потрапити до Будинку профспілок. Поліція тоді вибухівки не виявила.

Сьогодні безпеку в Одесі забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули у Будинку профспілок під час пожежі.