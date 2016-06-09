Справа щодо трагедії 2 травня: в Одесі суд на 60 діб взяв під варту громадянина РФ

Як повідомила УНІАН співробітник прес-служби прокуратури Одеської області Наталія Хорунжа, відповідну постанову суд прийняв 8 червня пізно ввечері.

Вона зазначила, що таким чином задоволено клопотання представника обвинувачення про зміну запобіжного заходу фігуранту, який підозрюється у погрозах свідкові (ч. 2 ст. 129 Кримінального кодексу України). Фігурант утримуватиметься під вартою в рамках досудового розслідування, яке розпочато 27 травня. Як зазначила Хорунжа, саме з цієї дати розпочинається відлік 60 діб. Запобіжний захід змінено через "нововиявлені обставини".

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Апеляційний суд Одеської області звільнив з-під варти Мефьодова, якого раніше було заарештовано на 2 місяці за погрози свідку. Після цього рішення представники патріотичних організацій заблокували адмінбудівлю суду.

Пізно увечері 7 червня Апеляційний суд області ухвалив взяти під варту Мефьодова на 3 доби за дрібне хуліганство - застосування ненормативної лексики під час перебування в залі засідань стосовно присутніх громадян та інших учасників процесу.

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8 червня Малиновський райсуд розглядав справу про адмінпорушення Мефьодова в залі Апеляційного суду Одеської області. З цього райсуду Мефьодова перевезли до Приморського райсуду.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому знаходилося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа у Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

На даний час в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (в тому числі двоє росіян), у інших - інші запобіжні заходи.