У Нацполіції запевняють, що ніхто з особового складу не відмовлявся охороняти Марш рівності

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко сьогодні на брифінгу.

«Це було кілька днів тому – три колишніх співробітника (поліції - УНІАН), але вони були звільнені ще в травні, заявили що вони не згодні (охороняти Марш рівності - УНІАН). Але ніяких рапортів ніхто не писав», - зазначив він.

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«Весь особовий склад ГУ Нацполіції у місті Києві ніс службу згідно зі своєю присягою, згідно з вимогами законодавства. Ніхто не відмовився, особовий склад був мобілізований і до теперішнього часу продовжує нести службу, ніяких відмов, нічого такого не було», - додав Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, Марш рівності ЛГБТ-спільноти «Київпрайд-2016» стартував о 10.00 від центрального корпусу Національного університету ім. Т. Шевченка і завершився орієнтовно за 20 хвилин біля площі Льва Толстого.