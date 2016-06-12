Під час ЛГБТ-маршу затримали більше 30 людей - ЗМІ
10:42, 12 червня 2016Суспільство
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Під час Маршу рівності у Києві затримали 20 людей зі «штабу Корчинського».
Поліція провела ряд затримань / Громадське
Їх доставлено у Дарницький райвідділ поліції. Про це повідомляє кореспондент Громадського.
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«Ще 14 везуть в сторону метро Лівобережна, близько 10 людей затримали біля будинку учителя, ще одного на Прорізній», — передає кореспондент.
Нагадаємо, що в Києві проходить Марш рівності за права людей та ЛГБТ-спільноти.
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