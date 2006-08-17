Сто найвпливовіших людей України

Народний депутат України, власник корпорації «Систем Кепітал Менеджмент» Рінат АХМЕТОВ зайняв перше місце в рейтингу ТОП-100 журналу «Корреспондент». Про це повідомив головний редактор журналу «Корреспондент» Віталій СИЧ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Друге місце в рейтингу зайняв Президент України Віктор ЮЩЕНКО, третє - лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Рейтинг опубліковано в журналі «Корреспондент» в номері від 17 серпня.

Четверте місце віддали прем`єр-міністрові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, п`яте - голові Верховної Ради України Олександру МОРОЗУ, шосте - членові Наглядової ради «ПриватБанку» Ігорю КОЛОМОЙСЬКОМУ.

Також до десятки найвпливовіших людей увійшли народний депутат України Петро ПОРОШЕНКО, голова Ради директорів «Індустріального союзу Донбасу» Сергій ТАРУТА, перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ і голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На останньому за впливовістю місці в рейтингу розташувався екс-президент України Леонід КУЧМА.

Як зазначив В.СИЧ, в рейтингу поточного року меншою мірою, ніж у торішніх, враховувалися владні повноваження і важелі, дані людині її посадою, а більше - сила її позицій в суспільстві і популярність ідей.

При складанні рейтингу враховувалися думки 20 експертів у різних областях. «Таким чином, наш рейтинг - це вибір редакції, що ґрунтується на думках експертів», - сказав він.

В.СИЧ також вважає, що перше місце Р.АХМЕТОВА в списку найвпливовіших людей України - «це визнання того, що в нових політичних реаліях величезний капітал може бути більшим джерелом влади і впливу, чим, власне кажучи, сама влада».

Він додав, що цього року до рейтингу потрапило 44 нових особи.

Редактор рубрики «Бізнес» журналу «Корреспондент» Олександр ПАСХОВЕР зазначив, що успішних бізнесменів стає більше. «Показовим тут є те, що вперше на перший рядок в рейтингу зійшов не президент держави, а бізнесмен, найбагатша людина України. Це якесь торжество капіталу над владою».

За його словами, із ста учасників рейтингу 2006 року 31 місце займають бізнесмени, в 2005 році їх було 18, в 2004 р. - 20.

При цьому із 31 учасника рейтингу поточного року 20 чоловік представлені в рейтингу вперше. Інші дев`ять поліпшили свої показники минулих років, один - президент корпорації «Інтерпайп» Віктор ПІНЧУК - залишився на колишніх позиціях, і ще один - почесний президент «УкрСиббанку» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ – «втратив вагу».

У рейтингу, як і раніше, домінують бізнесмени металургійної галузі і фінансового сектору, але є і представники торгівлі, будівельного бізнесу.

Довідка УНІАН. Поточного року журнал «Корреспондент» опублікував рейтинг найвпливовіших людей України в четвертий раз. Минулого року ТОП-100 викликав великий резонанс серед читачів, колег-журналістів і самих політиків і бізнесменів, які потрапили в список.