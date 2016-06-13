В Одесі поліція затримала активіста "Дорожнього контролю", що нібито погрожував відпочивальникам "травматом"

Як повідомляє прес-служба Патрульної поліції Одеси, 12 червня близько 23:00 патрульні отримали повідомлення про те, що в районі набережної «Ланжерон» нетверезий водій автомобіля Mercedes з іноземними номерами погрожує зброєю відпочивальникам.

«Інспектори зупинили транспортний засіб. Водій поводився агресивно, відмовлявся надавати документи і весь час погрожував патрульним», - зазначили в прес-службі.

Як виявилося, водій - представник громадської організації, яка контролює дотримання ПДР і правопорядку на вулицях.

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У поліції зазначили, що за цим фактом складено протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані сп'яніння). Автомобіль вилучено та доставлено та штрафмайданчик.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, затриманий – громадянин України, який є учасником організації «Дорожній контроль» Харкова.

«Наразі з'ясовуються всі обставини події», - сказало джерело.