У Тернополі патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, сьогодні близько 2-ї год ночі надійшло повідомлення про те, що на вул. Протасевича двом молодим людям невідомий погрожував зброєю. Оглядаючи прилеглу території, патрульні звернули увагу на чоловіка, який, побачивши їх, раптом прискорив хід.

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Охоронці порядку зупинили його. При поверхневому огляді у чоловіка виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю.

38-річного чоловіка відвезли в обласний наркодиспансер, де в його крові встановили 1,36 проміле алкоголю.

Затриманого доставили правили до відділку поліції для подальших слідчих дій.