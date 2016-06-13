На київському пивзаводі вибухівки не знайшли - поліція

Наразі будівлю пивного заводу на вул. Богатирській і прилеглу територію перевірили, небезпечних предметів не виявлено. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Києва. Зусилля поліції спрямовані на встановлення особи, яка повідомила про замінування.

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За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, згідно зі ст. 259 Кримінального кодексу України, правопорушникові загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялось раніше, сьогодні до чергової частини Оболонського управління поліції надійшла інформація, що на вулиці Богатирській заміновано пивний завод. Зловмисник вимагав викуп у власника, щоби вибухівка не спрацювала.