У Києві на пивзаводі шукають бомбу
14:15, 13 червня 2016Суспільство
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Невідомі погрожують вибухом о 16:00.
Пивзавод "Оболонь" / mapio.net
Сьогодні з невідомої електронної пошти на електронну пошту ДСНС надійшло повідомлення про те, що о 16:00 на пивзаводі "Оболонь" буде вибух. Про це повідомляє Еспресо.TV.
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На даний момент проводиться евакуація персоналу й обшукують приміщення та територію на предмет вибухівки.
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