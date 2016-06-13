У Києві на пивзаводі шукають бомбу

Сьогодні з невідомої електронної пошти на електронну пошту ДСНС надійшло повідомлення про те, що о 16:00 на пивзаводі "Оболонь" буде вибух. Про це повідомляє Еспресо.TV.

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На даний момент проводиться евакуація персоналу й обшукують приміщення та територію на предмет вибухівки.