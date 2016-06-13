У Дніпрі повернули будинок сироті через 12 років після смерті матері

Про це повідомляє 34 телеканал з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.

Встановлено, що в 2004 році після смерті матері хлопчик залишився сиротою. Скориставшись безпорадним станом дитини, який через вік не міг захистити свої майнові права, сторонні особи незаконно заволоділи квартирою в Дніпрі, що належить хлопчику та його померлої матері.

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Згодом, після втручання прокуратури, з метою відшкодування збитків недобросовісні набувачі квартири змушені були придбати житло сироті в Кам'янському.

В подальшому прокуратурою в судовому порядку ініційовано визнання незаконним відчуження квартири, яка належить дитині, і доведено перед судом протиправність позбавлення дитини житла.

Зараз за сприяння прокуратури досягнуто повне відновлення прав дитини, на підставі рішення суду нерухоме майно повернуто дитині-сироті - за хлопчиком зареєстровано право власності на житло, а його самого вселили в квартиру.