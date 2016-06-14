В Україну прямує літак, який забирав російських ГРУшників в ході обміну Савченко - ЗМІ
13:24, 14 червня 2016Суспільство
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Спецборт авіакомпанії "Росія" RSD84 вилетів з аеропорту "Внуково" і прямує в бік України.
В Україну летить літак, який забирав російських ГРУшников в ході обміну Савченко / marino4kamarina.livejournal.com
Про це свідчать дані сайту Flightradar24, повідомляє телеканал 112.ua.
Відзначається, що цей борт 25 травня забирав з України російських «ГРУшників» Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, яких обміняли на українську льотчицюа Надію Савченко.
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Як повідомляв УНІАН, за даними джерела, в аеропорту "Внувово-2" чекають літак Нацгвардії України, який повинен забрати на Батьківщину незаконно засуджених в РФ українців Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва.
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