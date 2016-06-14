В аеропорту "Внуково-2" очікують на літак Нацгвардії України, який вилетів за Солошенком і Афанасьєвим

Про це УНІАН повідомило джерело.

«Літак Нацгвардії України вже вилетів. З хвилини на хвилину на нього чекають у підмосковному аеропорту «Внуково-2», цим бортом планується забрати на Батьківщину Солошенка і Афанасьєва», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, в аеропорту вже знаходяться представники України.

При цьому він підкреслив, що операція з обміну проводиться в режимі секретності.

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Як повідомляв УНІАН, Афанасьєва засуджено у РФ до 7 років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до 6 років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

10 червня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про підготовчу роботу для обміну засуджених у РФ Солошенка і Афанасьєва.

11 червня адвокат Афанасьєва Олександр Попков повідомив, що Солошенко і Афанасьєв написали прохання президенту Росії Володимиру Путіну про помилування і підписали низку інших паперів, необхідних для здійснення передачі засуджених.