S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг Києва

Standard & Poor`s знизило довгостроковий кредитний рейтинг столиці України міста Києва з «BB-» до «В+» - слідом за аналогічною дією щодо рейтингу України за зобов`язаннями в іноземній валюті (рейтинг за зобов`язаннями в іноземній валюті: В+/Стабільний/В; рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті: ВВ-/Стабільний/В; рейтинг за національною шкалою: uaAA).

Про це повідомляється на офіційному сайті S&P.

Згідно з повідомленням, зниження суверенних рейтингів зумовлене тим, що керівництву країни не вдалося вжити адекватних заходів із стримування зростаючої інфляції, в умовах перегріву економіки.

«Рейтинги міста Києва відображають обмежену фінансову гнучкість міста і характер системи міжбюджетних відносин, що розвивається, — відзначив кредитний аналітик Standard & Poor`s Фелікс ЕЙГЕЛЬ. - Рейтинг також відображає суттєвий тиск з боку витрат, порівняно високі валютні ризики, а крім того, необхідність і далі підвищувати якість управління і рівень прозорості».

Також повідомляється, що прогноз «Стабільний» відображає аналогічний прогноз щодо рейтингу України, оскільки ситуація в країні загалом значною мірою визначає економічні й фінансові показники Києва.

«Якщо фінансові показники міста залишатимуться високими, а витрати на обслуговування і погашення боргу не перевищать 10% доходів бюджету, в середньостроковій перспективі рейтинги міста, ймовірно, йтимуть за рейтингами країни», - наголосив Ф.ЕЙГЕЛЬ.

Крім того, наголошується, що незалежно від розвитку ситуації на суверенному рівні очікується, що Київ продовжить проводити зважену фінансову політику і контролювати свої потреби у фінансуванні. Проте в разі, якщо борг міста зростатиме швидше, ніж очікується, або на його розмір чинитимуть суттєвий вплив коливання валютного курсу, прогноз може бути змінений на «Негативний» і, більше за те, рівень рейтингу може виявитись під тиском.