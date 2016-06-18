У Попасній двоє підлітків постраждали від вибуху запалу гранати
16:31, 18 червня 2016Суспільство
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У місті Попасна Луганської області учора ввечері двоє підлітків 2006 років народження постраждали від вибуху запалу гранати, який знайшли у сквері.
Серйозних ушкоджень діти не отримали / dic.academic.ru
Як повідомили УНІАН у Департаменті масових комунікацій Луганської військово-цивільної адміністрації, серйозних ушкоджень діти не отримали, і після огляду медиками швидкої допомоги їх відпустили додому.
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Крім того, учора приблизно опівдні терористи зі стрілецької зброї обстріляли українських військовослужбовців поблизу Лобачевого. Увечері також зі стрілецької зброї терористи стріляли по Станиці Луганській. Внаслідок обстрілів втрат і руйнувань не зафіксовано.
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