У Попасній двоє підлітків постраждали від вибуху запалу гранати

Як повідомили УНІАН у Департаменті масових комунікацій Луганської військово-цивільної адміністрації, серйозних ушкоджень діти не отримали, і після огляду медиками швидкої допомоги їх відпустили додому.

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Крім того, учора приблизно опівдні терористи зі стрілецької зброї обстріляли українських військовослужбовців поблизу Лобачевого. Увечері також зі стрілецької зброї терористи стріляли по Станиці Луганській. Внаслідок обстрілів втрат і руйнувань не зафіксовано.