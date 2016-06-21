Голова СБУ пояснив інформацію про "табір джихадистів" на Дніпропетровщині

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, відповідаючи на запитання журналістів.

«В Україні немає баз, де готують джихадистів. На Дніпропетровщині дійсно перебувала певний час незначна кількість громадян-вихідців з Кавказу, кілька чоловік з яких прибули з-за кордону. Знаючи про те, що проти українського війська в зоні АТО воюють кадирівці, різними шляхами, в тому числі використовуючи нелегальні канали міграції, вони прибули в Україну», - сказав голова СБУ.

Він додав, що частину з цієї групи нелегалів спецслужби видворили за межі України, а інша частина, самовільно перебуваючи на лінії зіткнення, загинула.

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«Тому говорити про те, що існують табори, де готують джихадистів, я не можу, і така інформація не відповідає дійсності», - підсумував Грицак.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2016 року ЗМІ розповсюдили інформацію про заяву сенатора Франції Наталі Гулє з приводу начебто існування в Україні таборів підготовки бойовиків ІДІЛ. Йшлося про те, що в ефірі радіо France-Inter сенатор сказала, що джихадистів нібито готують на території Дніпропетровської області.

Служба безпеки України тоді спростувала «сенсацію» щодо існування в Україні таборів джихадистів, посилаючись на лист Гуле до керівника СБУ.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила в Facebook, що Гуле надіслала листа Грицаку, де вона висловила обурення повним спотворенням своїх слів. Крім того, вона дозволила опублікувати його текст, аби зняти всі можливі інсинуації та спроби використати це «вкидання» в інформаційну війну проти України.