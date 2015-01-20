Кадирівці викрали і піддали Губарєва "грубому насильству", помстившись за вбитих товаришів - ЗМІ

Джерела повідомляють, що після штурму аеропорту і захоплення частини території, українські підрозділи контратакували російські спецбанди у складі яких воюють кадирівські посіпаки, повідомляє Кавказцентр.

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У ході запеклого бою російські банди були вибиті з аеропорту. Одна з штурмових груп кадирівців не встигла втекти і опинилася в пастці, замкненою в підвалі.

Кадирівці попросили одного з ватажків банди «ДНР» Губарєва обміняти блокованих подільників на українських військовополонених (за деякими даними від 500 до 600 осіб). Губарєв відмовився.

19 січня українці підірвали підвал з кадирівцями. Всі 40 посіпак були ліквідовані.

Розлючені кадирівці прийшли на розбірки до ватажка банди «ДНР» Захарченко, погрожуючи розправою. Однак Захарченко переконав кадирівців, що не має ніяких військових повноважень і вказав на військового ватажка «ДНР» Губарєва.

Увечері 19 січня кадирівці напали на штаб Губарєва, роззброїли охорону і викрали його.

Через деякий час він був відпущений. Місцеві джерела повідомляють, що Губарєв був підданий грубому насильству», однак про характер насильства нічого не повідомляється.

Сам же Губарєв на своїй сторінці у Фейсбуці спростовує цю інформацію, і звинувачує в дезінформації українські ЗМІ, а також просить "репостнути".

"Зробили це чеченці. О 16 годині, в моєму офісі. Їх було 12-14 чоловік. В машині коли везли з розмов почув, що причиною полону став (...) фейк про те, що я звинуватив Кадирова в террактах в Парижі", - пише Губарєв.

"Привезли на свою базу в Зугресі, де я докладно пояснив хлопцям, що таке фейк і для чого наші вороги це роблять - щоб пересварити нас між собою. Ми потиснули один одному руки і хлопці відвезли мене додому", - написав ватажок бойовиків.

Також Губарєв зазначив, що "чекає контакту з Рамзаном Ахматовичем".