СБУ спростовує "сенсацію" щодо існування в Україні міфічних таборів джихадистів

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, авторка листа висловила обурення повним спотворенням своїх слів та дозволила опублікувати текст листа, аби зняти всі можливі інсинуації та спроби використати це "вкидання" в інформаційній війні проти України.

"Шановний Василю, хочу висловити Вам своє здивування і обурення стосовно появи статей, які повністю спаплюжили заяви, що я зробила минулого тижня на радіостанції "France-Inter". Наприкінці розмови, яка тривала понад дві години, я згадала про деякі речі, які стосуються розслідувань Вашою службою у сфері боротьби з тероризмом, як це робиться і у нас. Моє просте і недвозначне висловлювання було, тим не менш, інтерпретоване як звинувачення України у співробітництві з ІДІЛ, що є викривленням істини, брехнею і абсолютно неприйнятним маніпулюванням", - йдеться у листі.

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Гулє підкреслює, що не знає українську журналістку Аллу Лазарєву, ніколи її не зустрічала, не чула і не знає її джерел інформації, яка є "нічим іншим як вигадкою".

"Якщо наміром цих так званих журналістів є негативний вплив на голосування, яке має відбутися в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, додаючи поганого іміджу Україні, то ця плачевна операція обернеться проти них самих. Угода тим більше є необхідною, якщо зважити на серйозність терористичної загрози і на те, наскільки нам ще більше потрібна Європа", - додає авторка листа.

Також Гулє оцінила боротьбу СБУ з джихадистським тероризмом як зразкову та запевнила, що її заяви ніколи не мали на меті представити нашу країну як "надійний притулок" для ІДІЛ і стверджувати, що українці до цього спеціально готувалися.

"Співробітництво Франції з Україною у сфері боротьби з тероризмом є показовим, як ми це і продемонстрували під час нашої офіційної зустрічі у Сенаті кілька місяців тому під час мого головування в Комісії з розслідування справ стосовно джихадистських каналів постачання", - зазначається в листі.

Гулє підкреслила, що практика деяких ЗМІ заслуговує бути засудженою у судовому порядку, а вона залишає за собою право подати скаргу за наклеп.