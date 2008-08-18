Район поблизу ЧАЕС очищують від радіонуклідів ріпаком

За 19 років діяльності у Житомирській області українсько-японський благодійний фонд "Заручники Чорнобиля" на допомогу постраждалим було витрачено більше 40 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у дирекції благодійного фонду.

"Через фонд надходять допомоги від різних зарубіжних організацій, від Посольства Японії в Україні, від простих українців, окремих товариств та організацій. 40 млн.грн.- такий загальний внесок фонду за 19 років його діяльності",- повідомив журналістам директор фонду Володимир КИРИЧАНСЬКИЙ.

За його словами, нині фонд продовжує опікуватись лікарнями,допомагати пожежним-чорнобильцям та ліквідаторам, здійснювати програму "Ріпак для відродження Народицького району"(цей район знаходиться поблизу ЧАЕС -УНІАН).

При цьому В.КИРИЧАНСЬКИЙ перерахував здійснені фондом проекти - забезпечення апаратурою медичних закладів 27 сіл переселенців (для чого з фонду витрачено 320 тис. грн.), сіл Народицького району (299 тис. грн.) придбання сепаратора клітин крові та апаратури для неонатального відділення Житомирської обласної дитячої лікарні (615 тис. грн. та 250 тис. грн. відповідно), капітальний ремонт лікарської амбулаторії в селі Озадівка Бердичівського району ( 225 тис. грн.).

"Майже півмільйона гривень з фонду витрачено вже на реалізацію проекту з вирощування ріпаку у Народицькому районі, бо ця рослина очищує землі від радіонуклідів",- наголосив В.КИРИЧАНСЬКИЙ.