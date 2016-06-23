У Дніпрі група злочинців завдала державі майже два мільйони збитків

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо організованої групи у складі чотирьох осіб, на рахунку яких налічується створення понад сотні фіктивних підприємств, підроблення документів та їх використання, що своїми протиправними діями сприяли в ухиленні від сплати податків (ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.212 КК України). Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Організатори групи разом з виконавцями, керуючись мотивами незаконного збагачення, у період з січня 2013 року по лютий 2015 років за допомогою зареєстрованих на підставних осіб 102 фіктивних підприємств підроблювали та використовували завідомо неправдиві офіційні документи щодо уявної господарської діяльності цих підприємств, таким чином прикриваючи незаконну діяльність з конвертації 97 млн грн безготівкових коштів у готівку.

Злочинні дії обвинувачених дали змогу реально діючим підприємствам-контрагентами завищувати податковий кредит у звітних періодах, не сплачуючи до бюджету податок на додану вартість, сума якого склала більш ніж 1,8 млн грн.