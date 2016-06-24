Влада Києва почала готувати заявку на проведення "Євробачення-2017"

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, коментуючи інформацію про оголошення початку конкурсу з відбору міста, що прийматиме «Євробачення-2017» в Україні.

Вона висловила переконання, що Київ відповідає усім необхідним вимогам для проведення конкурсу.

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«Київ має необхідну інфраструктуру, потужності та ресурси для проведення «Євробачення-2017», а також готовий надати гарантії безпеки та фінансові гарантії на його проведення. Саме столиця має найбільш розвинену та сучасну інфраструктуру: готелі, 2 міжнародні аеропорти, зручне транспортне сполучення та може забезпечити організацію заходу на найвищому рівні», – зазначила Старостенко.

Вона переконана, що Київ має найкращі технічні та якісні характеристики для проведення пісенного конкурсу, а також значний досвід в організації та проведенні масштабних заходів («Євробачення-2005», Евро-2012 тощо).

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі «Євробачення-2016», що відбувся 14 травня у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

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Таким чином, наступний конкурс «Євробачення-2017» прийматиме Україна.

Мери Києва Віталій Кличко, Одеси Геннадій Труханов та Дніпра Борис Філатов заявили про готовність провести конкурс у своїх містах.

Сьогодні міністр культури Євген Нищук повідомив, що конкурс з відбору міста, в якому проводитиметься «Євробачення-2017», відбудеться в чотири етапи, переможця буде оголошено 1 серпня.