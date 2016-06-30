За рівнем торгівлі людьми Україна опинилася поряд з Афганістаном й Тунісом - звіт США

Про це йдеться у щорічній доповіді Державного департаменту США «Про торгівлю людьми» 2016 року.

Україна вчетверте поспіль віднесена до контрольного списку другої групи і потрапляє до переліку тих країн, які не у повній мірі відповідають мінімальним стандартам, щоб покласти край торгівлі людьми.

У доповіді зазначається, що українські жертви піддаються сексуальній експлуатації та примусовій праці в Україні, а також в Росії, Польщі, Туреччині, Сполучених Штатах, та інших частинах Європи, Центральної Азії та Середнього Сходу. Українські жінки та діти потерпали від торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації в межах своєї країни. Певна кількість українських дітей та вразливих дорослих піддавалися примусовому жебрацтву.

Невелика кількість громадян іноземних країн, в тому числі Молдови, Росії, В’єтнаму, Узбекистану, Пакистану, Камеруну і Азербайджану, піддавалися в Україні примусовій праці у різних сферах.

У доповіді зауважується, що приблизно 82-200 тис. дітей-сиріт, які перебувають у державних притулках-інтернатах, особливо є вразливими перед торгівлею людьми.

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Водночас, звертається увага, що конфлікт на сході України, що підживлюється російською агресією, призвів до переміщення близько 2 мільйонів людей, які є надзвичайно вразливими перед експлуатацією. Були повідомлення про викрадення жінок та дівчат з охоплених конфліктом районів з метою сексуальної експлуатації та примусової праці.

За звітний період різноманітні джерела, в тому числі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, повідомляли про участь дітей у віці до 15 років в активних бойових діях об'єднаних російсько-сепаратистських сил. Дітей від 15 до 17 років часто залучали до участі у воєнізованих молодіжних групах, де їх навчали носити та застосовувати зброю. А вже тих, які мали успіхи у підготовці, заохочували створювати власні розвідувальні та диверсійні групи і брати участь у бойових діях.

Автори доповіді радять Україні рішуче розслідувала та притягати до відповідальності осіб, причетних до здійснення злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, в тому числі державних посадовців.

«Україна повинна забезпечити адекватні ресурси для повноцінного впровадження національного плану дій на 2016-2020 роки у боротьбі з торгівлею людьми», - наголошується у доповіді.

Так, автори звіту помістили Україну поряд з Афганістаном, Конго, Кубою, Пакистаном, Тайландом і Тунісом.