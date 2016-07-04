Як в Одесі святкували День Військово-морського флоту України (фоторепортаж)

Біля морського вокзалу Одеси пройшло урочисте шикування військових моряків, авіашоу і виступи військових ансамблів.

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Крім того, у святкових заходах взяли участь 15 бойових кораблів, катерів та суден.

Також на урочистостях був присутній президент України Петро Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, під час урочистостей з нагоди святкування Дня ВМС в Одесі 3 липня глава держави оголосив про призначення нового командувача ВМС. Ним став Ігор Вронченко, який до цього був виконувачем обов'язків командувача ВМС.