Порошенко призначив нового командувача ВМС України
Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Воронченка на посаду командувача Військово-морських сил Збройних сил України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час урочистостей з нагоди святкування Дня ВМС сьогодні в Одесі.
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«Хочу оголосити про своє рішення призначити на посаду командувача Військово-морських сил ЗСУ Воронченка Ігоря Олександровича», - заявив він.
Крім того, під час заходу був зачитаний указ президента України про командувача Військово-морських сил ЗСУ. «Призначити генерал-лейтенанта Воронченка Ігоря Олександровича командувачем Військово-морських сил Збройних сил України та присвоїти йому військове звання віце-адмірала», - йдеться в документі.
Як повідомляв УНІАН, до цього генерал-лейтенант Воронченко був виконувачем обов'язків командувача ВМС.