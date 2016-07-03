Порошенко призначив нового командувача ВМС України

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час урочистостей з нагоди святкування Дня ВМС сьогодні в Одесі.

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«Хочу оголосити про своє рішення призначити на посаду командувача Військово-морських сил ЗСУ Воронченка Ігоря Олександровича», - заявив він.

Крім того, під час заходу був зачитаний указ президента України про командувача Військово-морських сил ЗСУ. «Призначити генерал-лейтенанта Воронченка Ігоря Олександровича командувачем Військово-морських сил Збройних сил України та присвоїти йому військове звання віце-адмірала», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, до цього генерал-лейтенант Воронченко був виконувачем обов'язків командувача ВМС.