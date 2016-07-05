Україна хоче налагодити спільне з США виробництво летальної зброї - Чалий

Про це заявив посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю для "5 каналу", повідомляє ZN.ua.

За його словами, таким чином Київ компенсує неготовність Заходу відкрито постачати зброю Україні, і придбає стратегічну перевагу в довгостроковій перспективі. "Ми зараз говоримо про те, щоб поглибити взаємодію зі Сполученими Штатами в загальному виробництві зброї, у спільних діях у цьому секторі. Це набагато важливіше, це – стратегічний напрямок", – зазначив Чалий.

Читайте такожПостачання Україні ПТРК Javelin тільки призведе до погіршення ситуації - генерал армії США

За словами посла, Київ змінив свою позицію в питаннях постачання в країну летальної зброї, враховуючи реакцію американських союзників.

"Офіційна позиція Білого дому зараз – вони не говорять про летальну зброю. А ми, відверто кажучи, зараз, дещо змінили підхід. Тому що виробляти летальну зброю ми можемо і в Україні", - підкреслив дипломат.

З його точки зору, передача Києву летального зброї з боку країн Заходу стала б потужним символічним жестом, проте є більшою мірою політичним, ніж практичним рішенням.

При цьому, Чалий зазначив, що сьогодні Україна дуже гостро потребує сучасних оборонних засобів - БПЛА, захищених засобів комунікацій, радарних систем, засобів РЕБ, та інше.