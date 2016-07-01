ЗМІ розповіли, як екс-командувач НАТО тиснув на Обаму через зброю для України

Про це повідомляє сайт The Intercept, посилаючись на аналіз електронних листів Брідлава, які були отримані невідомими хакерами після зламу облікового запису генерала у Gmail і розміщені на новому веб-сайті під назвою DC Leaks, пише Європейська правда.

Обама опирався політичному тиску з боку Конгресу і збройних сил щодо надання летальної допомоги українському уряду, побоюючись, що це призведе до збільшення кровопролиття і забезпечить президенту Росії Володимиру Путіну обґрунтування для більш глибокого вторгнення в Україну.

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Брідлав під час брифінгів для Конгресу, неодноразово сперечався з адміністрацією Обами з приводу ситуації в Україні, і зрештою з’явилася інформація про конфлікт між генералом і президентом США.

У серії повідомлень в 2014 році Брідлав шукав зустрічі з колишнім державним секретарем Коліном Пауеллом, просячи поради про те, як чинити тиск на адміністрацію Обами, щоб той зайняв більш агресивну позицію по відношенню до Росії.

"Я можу помилятися, але ... я не бачу, що Вашингтон насправді "залучений" до роботи з Європою/НАТО. Відверто кажучи, я думаю, що ми "занепокоєні"...загрожує втягненням нації в конфлікт", - пише Брідлав в електронному листі Пауеллу, який відповів, прийнявши запрошення зустрітися і обговорити цю дилему.

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"Я прошу вашої поради у двох аспектах.. як використати цю можливість в той час, коли всі очі направлені на ІДІЛ, ... і друге, ... як вирішити цю проблему особисто з POTUS (абревіатура, що позначає президента США – УНІАН)", - пише Брідлав.

Брідлав намагався вплинути на адміністрацію Обама по декількох каналам, розсилаючи по електронній пошті листи вченим і відставним військовим чиновникам, в тому числі колишньому верховному головнокомандувачу НАТО Уеслі Кларку, розраховуючи на підтримку у справі надання у військової допомоги українським силам.

"Я думаю, що POTUS розглядає нас як загрозу, яка має бути зведена до мінімуму,...тобто не втягнути в війну????", - написав Брідлав в листі Харлан Ульман, старшому раднику Атлантичної ради, описуючи спроби отримати підтримку Пауелла, щоб допомогти вплинути на Обаму.

"Враховуючи інструкції Обами вам не починати війну, це може бути важко втілити", - відповів Ульман кілька місяців потому, в іншій низці повідомлень про зусилля Брідлава, щоб "умовити, переконати або примусити США відреагувати" на дії Росії.

Брідлав не відповів на прохання журналістів прокоментувати ці листи. Філіп Карбер, вчений, який регулярно листувався з Брідлавов для надання йому рекомендацій і аналітики по українській кризі - засвідчив справжність декількох листів, які просочилися в пресу.

Він також розповів, що Брідлав підтвердив йому, що акаунт генерала у Gmail був зламаний, і що про інцидент був повідомлений уряд.