На КПВВ "Зайцеве" та в поїзді на кордоні з РФ померли двоє чоловіків

Як повідомляє ДПСУ, сьогодні вранці на КПВВ «Зайцеве» після проходження контролю втратив свідомість чоловік, який слідував в пішому порядку на непідконтрольну Україні територію.

Прикордонники негайно надали першу медичну допомогу, після чого представниками медичної служби «Лікарі без кордонів» було проведено реанімаційні заходи.

Карета швидкої медичної допомоги, яка за 15 хвилин прибула на місце, намагалась врятувати життя чоловіка 1954 року народження, але безрезультатно. За 30 хвилин після втрати свідомості медики констатували смерть даного громадянина. Що стало причиною смерті, буде встановлено медичними працівниками. Про випадок поінформовано співробітників поліції.

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Крім того, вчора під час оформлення потягу сполученням «Москва - Кишинів» прикордонники відділу «Хутір Михайлівський» Сумського загону, намагались врятувати життя одному з пасажирів, якому стало погано. На жаль, фельдшером було констатовано смерть громадянина Молдови 1954 року народження. По даному факту проінформовано представників поліції.

Держприкордонслужба висловлює співчуття рідним та близьким в зв’язку із передчасною смертю чоловіків та просить громадян дотримуватися під час високої сонячної активності заходів безпеки.