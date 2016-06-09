Контрольний пункт "Зайцеве" на Донеччині відновив роботу

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Як повідомлялося, вчора ввечері блокпост "Майорск", де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та Збройних сил України, незаконні збройні формування обстрілювали зі 120-міліметрових мінометів із Горлівки.

Міни розірвалися в безпосередній близькості від блокпосту. В результаті обстрілу був контужений прикордонник. Стан його здоров'я задовільний. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Крім того, під час обстрілу КПВВ в Станиці Луганській сьогодні був поранений український військовий.