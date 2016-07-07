Одна зі знайдених на Майдані куль була випущена з автомата "беркутівця" Зінченка - експертиза

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані сьогодні були досліджені колегією Солом'янського районного суду Києва в ході судового засідання.

Зокрема, такі дані містяться в додатковому експертному висновку від 16 грудня минулого року.

У свою чергу, обговорюючи висновок експертів, сторона захисту підсудних “беркутівців” звернула увагу, що було проведено 8 експертиз перед цією додатковою, і жодна не мала таких результатів.

Крім того, кожна нова, на відміну від попередньої, містила безліч помилок. Адвокати аргументували свій сумнів ще й тим, що як зазначається у тексті висновку, можна побачити на фотографії, що куля дуже сильно пошкоджена через потрапляння в якусь міцну перешкоду.

“Тому ми ставимо під сумнів цю експертизу”, - зазначили адвокати.

Водночас, в ході судового засідання була проведенена балістично-хімічна експертиза вилученої у правоохоронців зброї. В результаті в окремих випадках експерти дійшли висновків, що знайдені на місці події гільзи, чи залишки куль, або цілі кулі могли бути використані під час подій на Майдані в лютому 2014 року.

Слід зазначити, що сторона захисту підсудних “беркутівців” висловила свою незгоду з тим, що знайдені на верхній барикаді гільзи 12 калібру належали зброї їхніх підзахисних.

На думку адвокатів, співробітники міліції перебували по іншу сторону барикади, а гільзи були знайдені на тій, яку займали активісти. І тому сторона захисту не виключає, що ці гільзи належать до зброї, яку вони почали застосовувати проти правоохоронців.

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У свою чергу сторона обвинувачення зауважила, що 8 знайдених гільз - це набої, що знаходяться на озброєнні правоохоронних органів.

Також в ході судового засідання учасники процесу оглянули одну частину відеозапису розстрілу активістів Майдану в лютому 2014 року.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву до 11.00 12 липня.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка та Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.