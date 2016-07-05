Експертиза підтвердила участь "беркутівців" у вбивствах на Майдані - ГПУ

За словами представника ГПУ, експертиза куль і їхніх фрагментів, вилучених з тіл загиблих і поранених учасників протестів на Майдані, підтверджує причетність обвинувачених "беркутівців" до злочину, передає ЛІГА.net.

"Останньою експертизою вдалося встановити конкретні автомати, закріплені за спецпідрозділом (спецроти київського "Беркуту" - Ред.), з яких були вбиті і поранені протестувальники. Експертизою встановлено факт вбивств з конкретних автоматів, закріплених за конкретними співробітниками", - заявив журналістам у перерві судового засідання прокурор ГПУ Олексій Донський.

Читайте такожГПУ передала до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох "беркутівців"

Після перерви суд продовжить вивчення доказів обвинувачення у справі екс-беркутівців Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура в 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка і Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування та направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркуту» об'єднані в одне.