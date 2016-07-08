У серпні в Дніпрі запрацює табір для пенсіонерів
11:48, 08 липня 2016Суспільство
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20 серпня в Дніпрі почне роботу безкоштовний муніципальний табір для людей похилого віку.
У наступному році в Дніпрі буде два табори / УНІАН
Про це повідомляють у дніпровській мерії. Хоча офіційний набір в табір ще не оголосили, охочих відпочити набралося вже на перші три зміни.
Більш детальну інформацію про графік і порядок запису в міськраді оприлюднять найближчим часом.
"Коли я їжджу по дворах і інспектую ремонти, до мене підходять люди похилого віку і запитують, чи можна поїхати в табір. Тобто ця ідея живе, і люди обговорюють її між собою", – розповів мер Дніпра Борис Філатов.
"У наступному році у нас буде працювати два табори (для дітей і людей похилого віку. - Ред.). Думаю, що табір для пенсіонерів ми, можливо, перепрофілюємо в профілакторій і він буде працювати цілий рік", – повідомив він.
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