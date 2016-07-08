У відділеннях "Укрпошти" можуть з'явитися примірочні

Про це заявив глава "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє "Лига.net".

"Є ідея встановити в деяких відділеннях примірочні, якими зможуть користуватися ті, хто отримує якісь речі. Поміряв, не підійшло, тут же відправив назад", - розповів Смілянський.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Кабінет міністрів України схвалив підписання контракту з головою державного підприємства «Укрпошта» Ігорем Смилянским, призначення якого було узгоджено в квітні поточного року за підсумками проведення конкурсного відбору.