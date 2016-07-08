У відділеннях "Укрпошти" можуть з'явитися примірочні
20:22, 08 липня 2016Суспільство
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Глава "Укрпошти" розповів про ідею встановити примірочні в деяких поштових відділення.
У відділеннях "Укрпошти" хочуть встановити примірочні / Фото УНІАН
Про це заявив глава "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє "Лига.net".
"Є ідея встановити в деяких відділеннях примірочні, якими зможуть користуватися ті, хто отримує якісь речі. Поміряв, не підійшло, тут же відправив назад", - розповів Смілянський.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня Кабінет міністрів України схвалив підписання контракту з головою державного підприємства «Укрпошта» Ігорем Смилянским, призначення якого було узгоджено в квітні поточного року за підсумками проведення конкурсного відбору.
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